Avalanche de vermelho em Wall Street

Depois de cinco semanas a perder, os índices norte-americanos começaram esta semana dentro da mesma onda das anteriores, mas com um ímpeto diário ainda mais intenso, com variações que oscilaram entre os -1,99% do Dow Jones e os -4,29% do Nasdaq, com o reforço da percepção de que para controlar a inflação avassaladora, a Reserva Federal terá que forçar a maior economia do mundo a uma recessão, ainda que de curta-duração, ou seja uma aterragem forçada e não suave como se pretendia.

A clivagem entre os juros das obrigações soberanas dos EUA, nomeadamente com as de maior maturidade a estarem cada vez mais altas e afastadas das de curto prazo, são a evidência prática de que o mercado espera agora claramente por um período de contração económica, que levará à necessidade do banco central em reduzir no médio-prazo os juros para estimular a economia.

Existe igualmente outro risco que paira sobre o sentimento, a possibilidade de um cenário de estagflação, que é o pior clima económico possível, consistindo numa recessão e elevada inflação, criando um problema, especialmente se durar mais que alguns trimestres, visto que é um ciclo complicado de quebrar, tal como ocorreu no Japão durante mais de uma década na viragem do século.

Ao contrário do que tem sido habitual nas últimas semanas, na segunda-feira nem o sector energético se salvou da pressão vendedora, devido à queda acentuada do preço do petróleo, com o WTI crude a afundar 6,4% para os $102,73 por barril, enquanto que o ouro, activo que costuma funcionar como refúgio em dias de quedas acentuadas, também sucumbiu aos ursos cedendo 1,6% para os $1,853 por onça, sinal que reforça a ideia de que os investidores esperam uma recessão, o que reduzirá a procura pelo metal precioso, nomeadamente na indústria, mas igualmente no segmento de luxo.

O gráfico de hoje é do S&P500, o time-frame é diário.

A semana começa com a violenta quebra em baixa do suporte (laranja), no principal índice accionista, situação que a manter-se abrirá espaço para uma correcção ainda mais substancial.