Avaliação da habitação sobe 1,8% e atinge máximo na Madeira

A avaliação bancária da casa subiu 1,8%, em junho, para os 1.360 euros por metro quadrado, face ao mês anterior, e aumentou 12,4%, comparado com o período homólogo face ao mesmo mês do ano anterior, atingindo um máximo desde janeiro de 2011, de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM).

Os apartamentos foram avaliados em 1.376 euros por metro quadrado, mais 2,2%, face ao mês anterior, e mais 12,1% comparado com o ano passado.

As moradias ficaram em 1.327 euros por metro quadrado, mais 0,6% comparado com o mês passado, e uma subida de 12,4% face ao período homólogo.

No Funchal a avaliação bancária ficou em 1.612 euros por metro quadrado, mais 0,2% face ao mês anterior, e mais 11,0% comparado com o ano passado.

A Madeira é a terceira região do país com o valor mais elevado atrás do Algarve (1.895 euros por metro quadrado) e da Área Metropolitana de Lisboa (1.870 euros por metro quadrado).