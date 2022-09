Avaliação das casas desceu para os 1.414 euros por m2 em agosto

A avaliação das casas desceu para os 1.414 euros/m2 em agosto, o que correspondeu a uma ligeira diminuição de três euros (0,2%) face ao mês anterior, de acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, 27 de setembro.

A nível homólogo a taxa de variação situou-se nos 15,8%, em comparação com os 16,1% de julho.

Analisando por segmentos, o maior aumento na habitação verificou-se na Região Autónoma dos Açores (2,7%) e a quebra mais significa na região Norte (-0,3%).

Face ao ano anterior, o crescimento mais expressivo registou-se no Algarve (19,0%), tendo a maior quebra sido verificada na Região Autónoma dos Açores (10,5%).

No que diz respeito aos apartamentos, o valor médio da avaliação situou-se nos 1.577 euros\m2, o que representou uma subida de 16,3% face a agosto de 2021, com o Algarve (1.913 euros\m2) e a Área Metropolitana de Lisboa (1.875 euros/m2) a terem os crescimentos mais significativos, com o Alentejo (1.019 euros/m2) a registar a maior descida.

Por sua vez, a Região Autónoma dos Açores teve o maior crescimento em termos homólogos (23,2%), com a Região Autónoma da Madeira apresentar o menor (8,2%).

Face ao mês anterior, o valor da avaliação dos apartamentos subiu 0,1%, tendo a Região Autónoma dos Açores registado a maior subida (8,1%), com a única descida a verificar-se na Área Metropolitana de Lisboa (-0,3%).

Em relação às tipologias, o valor médio para apartamentos T2 subiu oito euros, para 1.597 euros/m2, tendo os T3 descido um euro, para 1.403 euros/m2. Em conjunto, estas tipologias representaram 78,8% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise.

Já nas moradias, o valor médio da avaliação fixou-se nos 1.126 euros\m2, o que significou um aumento de 14,1% face a março de 2021.

Os valores mais elevados registaram-se no Algarve (2.037 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.926 euros/m2), tendo o Alentejo (898 euros\m2) e o Centro (913 euros\m2) registado os valores mais baixos.

Por sua vez, o Algarve teve o maior crescimento homólogo (28,1%), sendo que o menor ocorreu na Região Autónoma dos Açores (8,2%).

Em relação ao mês anterior, o valor da avaliação das moradias desceu 0,3%, com a Região Autónoma da Madeira a apresentar o aumento mais expressivo (3,9%), tendo o Alentejo apresentado a descida mais significativa (-1,4%).

No que toca às tipologias, o valor médio das moradias T2 cresceu seis euros para 1.080 euros/m2, as T3 desceram quatro euros para 1.107 euros/m2 e as T4 aumentaram seis euros para 1.198 euros/m2.

Em conjunto, estas tipologias representaram 88,6% das avaliações de moradias realizadas no período em análise.

No mês em análise foram realizadas 26.272 avaliações, menos 10,4% face ao mesmo período de 2021, das quais, 16.651 foram feitas em apartamentos e 9.621 em moradias. Em comparação com o período anterior, realizaram-se menos 2.363 avaliações bancárias, o que correspondeu a uma descida de 8,3%.