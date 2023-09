Este era um dos principais objetivos da companhia aérea do grupo SATA, que se encontra em processo de privatização.

5 Setembro 2023, 13h00

A Azores Airlines anunciou esta terça-feira que atingiu o marco de um milhão de passageiros transportados em 2023. O objetivo da companhia área do grupo SATA constava do plano para o ano, mas foi atingido cerca de três meses antes do limite.

A empresa lembra que em 2022, de acordo com dados da ICAO – International Civil Aviation Organization, também conseguiu um desempenho acima da média da Europa, devido ao crescimento de 14,5%, em relação aos níveis pré-pandemia (2019) no número de passageiros transportados.

“Contribuíram para este consistente aumento da procura e preferência, um crescente esforço da companhia em oferecer mais destinos e em reforçar a sua capacidade face ao ano de 2022, além de um conjunto concertado de iniciativas operacionais e comerciais”, explicou a empresa, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A transportadora aérea destacou, particularmente, “o alargamento de acordos de interline virtual com parceiros aéreos que apresentam agora a oferta da Azores Airlines com destino aos Açores nas suas respetivas plataformas de reservas, uma maior disponibilidade de oferta online, através da presença em motores de busca de viagens globais e, ainda, ações de promoção, desenvolvidas ao longo de todo o ano, com operadores turísticos e agentes de viagens”.

No início do mês passado, os interessados na privatização da Azores Airlines – os consórcios Atlantic Consortium e Newtour/MS Aviation – melhoraram as propostas iniciais e ofereceram, respetivamente, 7,026 euros e 6,60 euros por ação da companhia área. Em causa estão as duas propostas apresentadas em julho, pelo Atlantic Consortium (Vesuvius Wings, White Airways, Old North Ventures, Consolidador e EuroAtlantic Airways) e pelo NewTour/MSAviation.

No segundo trimestre, a Azores Airlines teve lucuros de 2,2 milhões de euros, depois dos prejuízos de 26 milhões de euros em igual período do ano passado. A empresa do grupo SATA, do qual faz parte com a SATA Air Açores, viu a receita aumentar 28 milhões de euros para 75,1 milhões de euros entre os meses de abril e junho.