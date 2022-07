Bairro de Alfama recebe a 1.ª edição do Cinealfama, cinema indoor e outdoor com entrada livre

No mês de julho, o Bairro de Alfama, em Lisboa, recebe a 1.ª edição do Cinalfama — Lisbon International Film Festival, um evento anual, que celebra o cinema e o Bairro, convocando realizadores de todo o mundo e dinamizando espaços e recantos esquecidos deste lugar histórico da cidade. Um momento de encontro e reflexão, que pretende redescobrir Alfama, através da lente do cinema.

Durante cinco dias, o Festival promete animar a capital com exibições de filmes, indoor e outdoor, de entrada livre.

Até 13 de julho, decorreu um open call que desafiou realizadores, argumentistas e compositores a submeterem as suas obras. Um júri composto por onze personalidades ligadas ao cinema, como Leonor Teles e Pedro Cabeleira, selecionou os melhores filmes de cada categoria, que serão agora exibidos durante o Festival. A primeira edição do Cinalfama contou com mais de mil candidaturas, às nove categorias a concurso.

‘Dreaming an Island’, de Andrea Pellerani, foi o vencedor do Grande Prémio Cinalfama. ‘Cow Bells’, do realizador Charles Habib-Drouot, venceu a categoria de Melhor Média Metragem. O prémio de Melhor Filme Português foi para ‘Boca do Inferno’, de Luís Porto. ‘

31st of August’, de Béatrice Pradal, foi o vencedor da categoria de Melhor Filme Francês. Na categoria de Melhor Guião, a longa ‘Death Whipers’, de John Martins, e a curta ‘A Shot for Freedom’, de Giuseppe de Vuono, foram as premiadas.

Destaque ainda para ‘Untiled’, do realizador Clément de Dadelsen, como Melhor Filme de Estreia (1st Timers); para ‘Mechongé’, de Arturo Prins López, que venceu o Melhor Filme Micro & No Budget; para ‘A Dog Under the Bridge’, de Tang Rehoo, como Melhor Filme de Animação; e para ‘A City Always New’, de Jefferson Cabral, na categoria City in Film.

“O Cinalfama começou como um grupo informal de cinéfilos, que fazia das ruelas de Alfama o seu palco. Agora propõe-se a caminhar renovados e ambiciosos caminhos, como o Cinalfama — Lisbon International Film Festival, um evento anual indoor e outdoor, com diversas categorias competitivas, que promete dar nova vida a vários recantos históricos deste bairro.”, refere João Gomes, realizador e diretor do Festival.

O Festival decorrerá em locais emblemáticos do Bairro de Alfama, como a histórica sede do Grupo Sportivo Adicense, as Escadinhas de São Miguel, a Rua do Loureiro e a Rua dos Corvos.

Esta é uma iniciativa da Associação Cinalfama, que promove também outras atividades no histórico bairro lisboeta, como as Seasonal Screenings (sessões competitivas de cinema) e outras atividades relacionadas com a preservação audiovisual e histórica de Alfama.