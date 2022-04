Balcãs concentram nova divergência entre Rússia e Estados Unidos

Christian Schmidt, alto representante na Bósnia-Herzegovina, revogou um decreto da presidente da República Srpska, Zeljka Cvijanovic e tal foi suficiente para o presidente russo, Vladimir Putin – que olha cada vez com maior atenção para os Balcãs, acusar os Estados Unidos e a União Europeia responsabilidade por qualquer desestabilização que ali venha a ocorrer.

A lei, que tinha a ver com bens imóveis (mas não é isso que é relevante) pretendia ‘nacionalizar’ decisões que devem ser tomadas pela federação da Bósnia-Herzegovina, insistindo assim na separação entre as três entidades que dela fazem parte.

Na prátiva, Schmidt frustrou uma tentativa da República Srpska em assumir a propriedade do dos imóveis do Estado. Depois disso, foi a vez de Milorad Dodik, representante daquela república na federação (e membro da sua presidência tripartida) desafiar as decisões de Schmidt.

Moscovo – que é assumido apoiante de Dodik e de seu suporte europeu, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán – não luta pela estabilidade e prosperidade da Bósnia-Herzegovina, disse entretanto a Embaixada dos Estados Unidos na federação à Radio Free Europe (RSE).

Pela primeira vez desde agosto de 2021, quando assumiu o cargo de representação internacional, Schmidt usou os poderes de que estipulam que o Gabinete do Alto Representante (OHR) pode impor ou alterar leis, remover funcionários políticos eleitos e nomeados e outros – em todos os casos se considerar que a estabilidade da federação está ameaçada.

Christian Schmidt substituiu Valentin Inzko, um diplomata austríaco que foi nomeado chefe do OHR em 2009. Desde o início, a Rússia opôs-se à sua nomeação. Juntamente com a China, a Rússia tentou impedir que Schmidt fosse nomeado para esse cargo e, depois disso, os dois países disseram que não reconheceriam a sua legitimidade.

Segundo a posição russa, o Conselho de Segurança da ONU não certificou a candidatura de Schmidt. Mesmo antes da chegada de Schmidt ao OHR, os russos consideraram que a instituição deveria ser fechada: depois de um encontro conjunto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov e Milorad Dodik, convergiram nessa apreciação.

A função do alto representante foi estabelecida no Acordo para a Paz de Dayton, em novembro de 1995. O Conselho de Implementação da Paz (PIC) foi estabelecido na Conferência de Implementação da Paz em Londres, em dezembro do mesmo ano, após a conclusão do Acordo de Dayton.

O PIC é composto por 55 países e organizações que apoiam o processo de paz de várias formas – através do financiamento, do contributo de tropas para a Força Militar Europeia (EUFOR) ou da realização de operações diretamente na Bósnia-Herzegovina. Os membros dirigentes são a França, Itália, Japão, Canadá, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, a Presidência da União Europeia, a Comissão Europeia e a Organização da Conferência Islâmica.