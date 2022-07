Banca aperta critérios no crédito e vê menor procura para a casa

A banca apertou os critérios de financiamento para as empresas, e vai continuar a fazê-lo tanto para o tecido empresarial como para as famílias. A conclusão consta do Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito divulgado esta terça-feira pelo Banco de Portugal. Do lado da procura, as expectativas apontam para uma menor procura de empréstimos para a compra de casa.

De acordo com o relatório, referente ao segundo trimestre de 2022, os critérios de concessão de crédito tornaram-se “ligeiramente mais restritivos em empréstimos de longo prazo” para as pequenas e médias empresas (PME). Não houve, no entanto, alterações no caso do crédito à habitação para as famílias. Já no crédito ao consumo e para outros fins, os critérios foram “ligeiramente menos restritivos”.

Este “aperto” nos critérios justifica-se pela “situação e as perspetivas económicas gerais e, no caso das PME, também a de setores de atividade ou empresas específicos, contribuíram para tornar os critérios de concessão de crédito a empresas, em especial PME, mais restritivos”, refere o regulador.

Já nos particulares, a “situação e perspetivas económicas gerais contribuíram ligeiramente para tornar os critérios mais restritivos, enquanto as pressões exercidas pela concorrência e, no caso do crédito ao consumo, também o nível de tolerância de riscos, contribuíram ligeiramente para os tornar menos restritivos”.

Esta tendência de um maior restrição nos critérios de concessão deverá manter-se. As expectativas do Banco de Portugal apontam para “critérios ligeiramente mais restritivos na concessão de crédito, sobretudo de longo-prazo, a PME” e “ligeiramente mais restritivos, no crédito a particulares”.

Do lado das famílias, a procura também deverá encolher para a compra de casa. Segundo o relatório, deverá vir a registar-se no terceiro trimestre do ano uma ” ligeira diminuição da procura de empréstimos por particulares, sobretudo para habitação”. Por outro lado, a perspetiva é que se venha a verificar um “ligeiro aumento da procura de empréstimos de curto prazo por parte das empresas, sobretudo PME”.