Os lucros e rentabilidade de 2023 não se vão repetir em 2024, tido como o ano que é o prelúdio das dificuldades. Os custos vão subir, a margem vai descer e o malparado vai aumentar.

Os avisos chegam de todo o lado: das agências de rating, de analistas e até do Banco Central Europeu (BCE).

“Queremos que os bancos prestem a devida atenção ao risco de crédito associado ao aumento das taxas de juro e que constituam provisões em conformidade”, disse recentemente Andrea Enria, presidente do Conselho de Supervisão do BCE, numa entrevista à “Bloomberg”, à beira de terminar o seu mandato.

Andrea Enria defende que a subida da margem financeira não é algo que possa durar para sempre e alerta que a subida dos juros vai degradar a qualidade da carteira de crédito dos bancos, no sentido do aumento do malparado.

Esta quinta-feira, oBCE voltou a anunciar um novo aumento das taxas de juro em 25 pontos base, o que impacta nos indexantes do crédito. Christine Lagarde também disse que retorno à meta da inflação do BCE foi adiado para o Verão de 2025.

