Bancários manifestaram-se em frente à residência oficial do Primeiro-Ministro

“Centenas de bancários reformados, vindos de todo o país, concentraram-se esta quinta- feira, dia 6, junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, protestando contra a injustiça da exclusão e reivindicando o pagamento da meia pensão do Pacote Legislativo que visa mitigar os efeitos da inflação”, referem, em comunicado, os sindicatos da banca filiados na UGT.

A iniciativa foi promovida pelos Mais Sindicato, SBC e SBN, que entregaram uma carta aos assessores de António Costa, lê-se no comunicado.

Os pensionistas da banca lutam pelo pagamento da meia pensão extraordinária que o Primeiro-Ministro anunciou para todos os reformados portugueses e que será paga este mês, mas da qual os bancários estão a ser excluídos.

No protesto, e além dos presidentes dos três Sindicatos da UGT, António Fonseca (Mais Sindicato), Mário Mourão (SBN) e Helena Carvalheiro (SBC), esteve Lucinda Dâmaso, presidente da central sindical.

“Durante a tarde, uma delegação dos sindicatos liderada pelos presidentes, com Mário Mourão desempenhando também a função de líder da UGT, entregou uma carta com os seus argumentos para esta reivindicação, tendo sido recebida por dois assessores do Primeiro-Ministro, que se encontra fora do País”, referem os sindicatos em comunicado.

Após a ida a S. Bento, os presidentes dos sindicatos informaram aos manifestantes, dizendo que “não viemos com grandes certezas lá de dentro, e também não esperávamos isso. Mas vimos com a garantia de entrega da carta ao Primeiro-Ministro”.

“Nós precisamos de que os nossos reformados recebam a meia-pensão, seja através dos Fundos de Pensões, seja através da Segurança Social. Os nossos reformados têm direito a ser tratados de igual forma e esse é o compromisso dos sindicatos aqui representados”, defendem os sindicatos.

Os bancários reformados apareceram vestidos de t-shirts pretas e empunharam cartazes reclamando contra a situação: “Governo está a discriminar os reformados bancários”, “Não aos filhos e enteados, portugueses de igual tratados” ou “Não à discriminação, temos direito à meia pensão”.

Entretanto, decorrem reuniões entre o Mais, o SBC e o SBN e os bancos, “com o objetivo de sensibilizá-los para esta injustiça e reivindicar a meia pensão para os reformados e pensionistas bancários”, refere.