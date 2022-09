Bancários reformados em protesto em frente à residência oficial do primeiro-ministro no dia 6

Os bancários reformados vão avançar com um protesto no próximo dia 6 de outubro, através de uma concentração em frente à residência oficial do primeiro-ministro para exigir pagamento de complemento excecional de 50% das pensões.

O protesto foi organizado pelo SBN – Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, em conjunto com o Mais Sindicato do Setor Financeiro e com o SBC – Sindicato dos Bancários do Centro, todos filiados na UGT.

Mário Mourão, presidente do SBN e secretário-geral da UGT marcará presença neste protesto.

“Dezenas de reformados do sector bancário da região Norte deslocam-se a Lisboa para participar na Concentração promovida pelo SBN – Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, em conjunto com o Mais Sindicato do Setor Financeiro e com o SBC – Sindicato dos Bancários do Centro, marcada para o próximo dia 6 de outubro, entre as 15H00 e as 18h00, frente à Residência Oficial do primeiro-ministro, em São Bento”, lê-se na nota.

O comunicado detalha que “esta manifestação, insere-se na luta encetada pelos Sindicatos dos Bancários da UGT contra a discriminação dos seus reformados e pensionistas e para exigir o pagamento do complemento excecional de 50% nas pensões”.

Considerando as medidas que visam mitigar os efeitos da inflação, recentemente anunciadas pelo Governo, “estes sindicatos não admitirão que os bancários reformados sejam objeto de segregação social, não se lhes aplicando as mesmas medidas, na sua totalidade e de acordo com o Princípio da Igualdade, a que todas as entidades estão adstritas”, dizem.