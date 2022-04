Bancassurance do Novobanco venceu os Digital CX Awards 2022

O Novobanco venceu os Digital CX Awards 2022, na categoria Outstanding Digital CX – Bancassurance, com a solução de subscrição digital de Seguros de Vida.

Esta solução de simulação e subscrição de seguros de vida à distância foi lançada pelo Novobanco em abril de 2021, ainda numa fase pandémica, “onde a necessidade de tornar o banco mais próximo dos seus clientes era fundamental”.

“Este reconhecimento, demonstra a capacidade de resposta do Novobanco em construir as soluções mais ajustadas para as questões e dificuldades que se colocam aos nossos clientes, melhorando a sua experiência omnicanal com o banco, designadamente no contributo dos canais digitais”, refere o banco em comunicado.

A solução informática que ganhou é “uma solução simples e intuitiva, disponível no canal mobile ou no desktop, que no mesmo passo compara as diversas ofertas que o cliente poderá subscrever, utilizando sempre uma linguagem adaptada às necessidades dos utilizadores. De forma a acompanhar o cliente ao longo do processo de subscrição, o utilizador vai sendo guiado nos diferentes passos a dar em cada etapa da jornada”.

Com esta iniciativa, concebida e desenvolvida em estreita parceria com a Gamalife, “o Novobanco conseguiu amenizar a ansiedade sentida pelos clientes, proporcionando uma solução que permite a subscrição do produto à distância e permitindo à área comercial, simultaneamente, a continuidade de negócio neste segmento”.

Os Digital CX Awards são organizados pela The Digital Banker e existem para avaliar as expectativas em rápida mudança dos clientes na economia digital e a forma como as organizações de serviços financeiros, Neo Banks FinTechs e BigTechs estão a criar novos modelos de negócio e a transformar a jornada de cliente através de todos os touch points digitais.

A edição de 2022 contou com mais de 600 submissões de 127 organizações de FSI pelo mundo, evidenciando a sua competitividade e importância, uma vez que este é o único programa de avaliação do mundo dedicado a reconhecer a excelência na Experiência Digital do Cliente através do setor de Serviços Financeiros.