Banco CTT lança crédito à habitação sustentável

O Banco CTT anunciou em comunicado que “dá mais um passo no caminho para a sustentabilidade, com o lançamento do Crédito Habitação Sustentável, uma campanha que privilegia a compra de casa energeticamente eficiente, apresentando condições especiais no crédito habitação para poder poupar a natureza e também a prestação e fatura energética de sua casa”.

Com o conceito “A natureza agradece e o seu crédito também”, o Crédito Habitação Sustentável do Banco CTT promove a compra de casa com eficiência energética certificada (A+, A, B e B-), oferecendo um desconto de 0,1% no spread.

“Esta campanha é válida para habitação própria permanente, transferências de crédito, obras, construção e crédito complementar”, revela o banco liderado por Luís Pereira Coutinho.

“Recentemente, o Banco CTT alargou a sua oferta de taxa variável e fixa, permitindo aos seus clientes fixar a prestação a 10, 20 ou 30 anos para saberem com o que contar, evitando surpresas na mensalidade do seu crédito”, lembra a instituição.

Esta nova campanha de sustentabilidade acresce ao produto Investimento Sustentável lançado pelo Banco CTT em setembro 2021, e à produção dos cartões de débito produzidos 100% com plástico reciclado.

Com esta nova iniciativa, o Banco CTT diz que “reforça o seu posicionamento de marketing sustentável e afirma o seu compromisso com a sustentabilidade, em resposta ao repto lançado pelo Governo Português na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”.