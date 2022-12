Banco de Inglaterra sobe juros em 50 pontos base para 3,5%

O Banco de Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) subiu a taxa de juro diretora, pela nova vez consecutiva, em 50 pontos base (p.b), em linha com a expectativa do mercado, para 3,5%.

O Comité de Política Monetária do BoE votou a favor da medida e disse que podem vir a ser necessários “mais aumentos nas taxas bancárias” para enfrentar o que teme que sejam pressões inflacionárias domésticas persistentes de preços e salários, segundo a “Reuters”.

“O mercado de trabalho continua apertado e há evidências de pressões inflacionárias nos preços e salários domésticos que podem indicar maior persistência e, portanto, justificam uma resposta mais forte da política monetária”, disse o BoE.

Em outubro, a inflação atingiu um recorde de 41 anos (11,1%), embora já tenha abrandado em novembro para 10,7%.

O governador do BoE, Andrew Bailey, escreveu hoje numa carta ao ministro das Finanças, Jeremy Hunt, que as previsões do banco central sugeriam que a inflação britânica já havia atingido o pico.

Esta tarde, também o Banco Central Europeu deve subir as taxas de juro pela quarta-vez consecutiva, mas o mercado espera que abrande dos habituais 75 p.b para os 50.

Notícia atualizada às 12h30