Banco de Portugal aprova quadro de referência para realização de testes de cibersegurança

O Banco de Portugal (BdP) aprovou esta terça-feira a adoção de um quadro de referência para a realização de testes de cibersegurança avançados por bancos portugueses.

De acordo com o comunicado divulgado pelo regulador bancário, o Conselho de Administração do BdP aprovou a adoção de um quadro de referência para testes de cibersegurança avançados, com base no quadro de referência TIBER-EU, aprovado pelo Conselho do Banco Central Europeu em abril de 2018 e adotado em vários países.

“Esta iniciativa insere-se num conjunto de atividades desenvolvidas no âmbito do Fórum com a Indústria para a Cibersegurança e Resiliência Operacional e surge num contexto de crescente digitalização do setor financeiro, que exige uma maior maturidade das instituições no que respeita à sua ciber-resiliência”, refere o comunicado.

O BdP explicou que o teste TIBER tem como objetivo simular as táticas, as técnicas e os procedimentos utilizados por agentes que ameaçam a infraestrutura tecnológica crítica para as instituições financeiras.

“Deste modo, pretende-se que as instituições financeiras sejam capazes de, por um lado, compreender as possíveis fragilidades da sua infraestrutura tecnológica e, por outro, avaliar a sua capacidade para se proteger, detetar e responder a ciberataques”, refere.

Segundo o supervisor bancário, “o alinhamento com o quadro de referência TIBER-EU garante que os testes realizados de acordo com o TIBER-PT serão reconhecidos por outras jurisdições que tenham igualmente adotado o TIBER-EU”.