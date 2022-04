Banco de Portugal autorizou aquisição da corretora Criptoloja pela 2TM

O Banco de Portugal autorizou a compra da primeira corretora de criptomoedas portuguesa, a Criptoloja, por parte do grupo brasileiro 2TM, dono da maior bolsa de criptomoedas da América Latina, a Mercado Bitcoin.

Em causa está a aquisição de uma posição maioritária da Criptoloja.

“Recorde-se que este processo de aquisição teve início em janeiro deste ano, quando a empresa brasileira comprou uma participação da Criptoloja, ficando a aguardar pelo aval do Banco de Portugal para a concretização desta transação”, refere o comunicado.

“Este momento representa um marco importante para a empresa, pois vai permitir impulsionar a nossa atividade. O nosso objetivo é crescer e consolidar a nossa posição no mercado nacional. Ambicionamos obviamente ser a referência Nº 1 em Portugal”, refere Pedro Borges, CEO e Co-fundador da Criptoloja.

O gestor acrescenta ainda que “em termos de estratégia de desenvolvimento da Criptoloja, a internacionalização será um processo natural, sendo Espanha o primeiro mercado onde queremos entrar”.

A Criptoloja é a primeira corretora de criptomoedas autorizada pelo Banco de Portugal. Criada em 2020, a Criptoloja obteve licença para operar no mercado português em junho de 2021 e iniciou as operações digitais de corretagem em outubro do mesmo ano. Na sua plataforma de corretagem é possível comprar e vender criptoativos online.