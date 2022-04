Banco de Portugal avança com primeira reunião do grupo de contacto com o mercado sobre o euro digital

Decorreu esta quinta-feira a primeira reunião do grupo de contacto com o mercado sobre o euro digital, entidade constituída pelo Banco de Portugal que contou com a participação do administrador, Hélder Rosalino. O banco central criou este grupo de contacto com o objetivo de discutir o projeto do euro digital.

“Enquanto membro do Eurosistema, o Banco de Portugal participa ativamente nos trabalhos em curso do projeto do euro digital. Este projeto encontra-se atualmente na fase de investigação, que teve início a 1 de outubro de 2021 e deverá prolongar-se por 24 meses”, refere o Banco de Portugal.

Nesta fase, serão estudados os desenhos funcional e técnico do euro digital e avaliados os impactos associados à sua eventual emissão, refere a instituição. A ser emitido, o euro digital será a moeda digital do banco central do Eurosistema.

O grupo de contacto tem o objetivo de obter a visão de diferentes intervenientes da sociedade quanto às principais opções relativas à conceção e distribuição de um potencial euro digital e às oportunidades que a introdução do euro digital poderá trazer para os diferentes agentes e setores de atividade intervenientes no mercado de pagamentos nacional (consumidores, comerciantes, prestadores de serviços de pagamentos e fornecedores de infraestrutura de aceitação de pagamentos).

Os membros do grupo de contacto com o mercado sobre o euro digital foram selecionados pelo Banco de Portugal, com base na sua experiência profissional e ligação ao sistema financeiro e, em particular, à área de pagamentos.

Na primeira reunião, foram apresentadas as perspetivas dos membros sobre alguns dos tópicos em discussão no âmbito do projeto do euro digital, nomeadamente, os casos de uso considerados prioritários e as vantagens e desvantagens associadas a diferentes opções de desenho do euro digital, explica o banco central.

Os trabalhos do grupo de contacto com o mercado sobre o euro digital deverão prolongar-se durante a fase de investigação do projeto, diz o BdP.