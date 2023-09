Instituição liderada por Mário Centeno lembra a entrada de Teodora Cardoso para o Banco de Portugal em 1973 e a sua saída em 2021.

9 Setembro 2023, 21h03

O Banco de Portugal manifesta pesar pela morte da economista Teodora Cardoso, que morreu este sábado, 9 de setembro, aos 81 anos.

O Conselho de Administração do Banco de Portugal e o Governador, Mário Centeno, lamentam com “o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Teodora Cardoso”, lembrando que esta foi a primeira mulher Administradora do Banco, após uma longa carreira enquanto economista na instituição.

“Neste momento de perda e consternação, o Banco de Portugal realça o brilhante percurso de uma economista que esteve ligada à instituição ao longo das últimas cinco décadas”, lê-se no comunicado da instituição.

O Banco de Portugal lembra que Teodora Cardoso ingressou na instituição como técnica do Departamento de Estatística e Estudos Económicos, em 1973, que posteriormente veio a dirigir.

Teodora Cardoso foi ainda nomeada para o Conselho de Administração, em junho de 2008, onde permaneceu até fevereiro de 2012.

Posteriormente à sua ligação com o regulador da banca nacional, a economista foi liderar o Conselho de Finanças Públicas, tendo sido a sua primeira Presidente.

Teodora Cardoso desempenhou a função de presidente do Conselho de Finanças Públicas até março de 2019, mas manteve “sempre a ligação ao Banco de Portugal”.