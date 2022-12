Banco de Portugal troca notas da Croácia por euros de 1 de janeiro a 28 de fevereiro

A Croácia vai adotar o euro no dia 1 de janeiro de 2023, por isso o Banco de Portugal anuncia ao mercado que “na sequência dessa adesão” trocará notas de kunas croatas (HRK) por euros à taxa de câmbio fixa irrevogável — 7,5345 kunas por 1 euro — de 1 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023″.

O Banco de Portugal trocará notas até ao montante máximo, por pessoa/dia, de 8.000 kunas croatas.

“A troca de notas de kunas croatas poderá ser realizada gratuitamente, nos dias úteis entre as 8h30 e as 15h00, nos seguintes postos de atendimento do Banco de Portugal: Tesouraria de Lisboa (R. do Comércio, 148); Tesouraria da Filial do Porto (Pç. Liberdade, 92); Agência de Faro (Pç. D. Francisco Gomes, 12); Delegação Regional dos Açores (Pç. do Município, 8, Ponta Delgada); Delegação Regional da Madeira (Av. Arriaga, 8, Funchal)”, informa o banco central.