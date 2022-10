Banco do BCP na Polónia constitui mais provisões para créditos em francos suíços

O Bank Millennium, detido em 50,1% pela instituição financeira liderada por Miguel Maya, constituiu mais 447 milhões de zlotys (perto de 92 milhões de euros) em provisões devido aos créditos hipotecários em francos suíços, um caso que ficou conhecido como “Frankowicze”. O banco estima ainda resultados negativos no terceiro trimestre.

A informação é avançada esta sexta-feira num comunicado enviado pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Com este reforço, “as provisões alcançavam perto de 5,27 mil milhões de zlotys no final de setembro (cerca de 1,08 mil milhões de euros).

“O terceiro trimestre foi o sexto trimestre consecutivo em que o número de acordos amigáveis ultrapassou a fasquia dos 2.000 e foi superior ao número de novos processos contra o banco”, adianta a instituição financeira, detalhando que o “custo dos acordos foi mais elevado no segundo trimestre devido ao efeito cambial e das taxas de juro”.

Como resultado destas provisões, “o grupo vai apresentar um resultado líquido negativo no terceiro trimestre”, refere o comunicado. O mesmo documento adianta ainda que foram ainda colocados de parte 51 milhões de zlotys (cerca de 10,5 milhões de euros) devido a riscos legais relacionados com o Euro Bank, “mas sem impacto nos resultados”.

O Bank Millennium vai apresentar os resultados a 24 de outubro.