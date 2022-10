Banco Empresas Montepio assessorou Atena Equity Partners na compra da Quinta & Santos Score

O Banco Empresas Montepio (BEM) anunciou este sábado ter assessorado a Atena Equity Partners, através do fundo Atena II, no financiamento à compra de uma participação na empresa Quinta & Santos Score e “posterior refinanciamento da dívida existente na empresa”, informou o banco em comunicado.

“O BEM atuou como arranger do Grupo Banco Montepio nas operações de aquisition finance e refinanciamento, que contaram com a participação do BEM – Banco Empresas Montepio e do Banco Montepio, respetivamente”, pode-se ler na nota.

A Quinta & Santos Score, sediada no concelho de Barcelos, é “uma empresa têxtil especialista em acabamentos, nomeadamente para o segmento de luxo”, contando “com uma moderna unidade industrial, assegurando elevados padrões de eficiência ambiental e energética, fundamentais no sector onde opera”.

“Ao longo dos últimos cerca de 30 anos, a Quinta e Santos fez um caminho de inovação e tornou-se numa referência no sector dos têxteis, contribuindo com a sua especialização para valorizar o sector em Portugal. Hoje, é reconhecida a nível nacional e internacional pela sua atividade de acabamentos, nomeadamente no segmento de luxo. A sua aquisição, realizada com o apoio do BEM , vai permitir continuar a desenvolver a empresa, explorando oportunidades de crescimento e prosseguindo com a forte aposta na sustentabilidade”, afirmou Miguel Lancastre, founding partner da Atena Equity Partners.