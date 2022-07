O Banco Master está em negociações avançadas com a comissão liquidatária do Banif para ficar com o Banif Brasil, apurou o Jornal Económico (JE). O processo está agora em curso depois de ter falhado mais uma vez a venda da instituição financeira, por um real, com a queda do acordo assinado com o advogado Siqueira Castro.

A demonstração de interesse surgiu nos últimos meses do ano passado. Em outubro de 2021, “foi-nos indicado o potencial interesse de uma instituição de crédito brasileira que poderia estar interessada nos créditos tributários contabilizados no balanço e que constituem o único ativo relevante do Banco Banif Brasil”, pode ler-se no relatório da comissão liquidatária do Banif, referente ao exercício de 2020.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor