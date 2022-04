Banco Montepio altera estatutos para poder prolongar PwC como auditora por um ano

O Banco Montepio adicionou um ponto à ordem de trabalho da Assembleia Geral que vai decorrer no dia 29 de abril. Trata-se de uma alteração aos estatutos do banco para permitir que o Revisor Oficial de Contas, a PwC, seja prorrogado por mais um ano, para dar tempo à Comissão de Auditoria de levar a cabo o processo de seleção com vista à nomeação de um revisor oficial de contas para um novo mandato.

Isto porque os estatutos do banco são mais restritivos do que a lei geral e obrigam a que haja uma coincidência temporal entre os mandatos dos órgãos sociais, da comissão de auditoria e do revisor oficial de contas.

Só alterando os estatutos se poderá nomear o atual auditor por mais um ano.

Daqui a um ano a Comissão de Auditoria proporá à Assembleia Geral um auditor para um novo quadriénio, já que a duração dos mandatos é de quatro anos e nada impede que volte a ser a PwC.

No comunicado enviado à CMVM o banco anuncia um aditamento à convocatória: “deliberar sobre a alteração ao artigo 5.º dos Estatutos, modificando o teor do atual n.º 3, aditando dois novos n.ºs

correspondentes ao n.º 4 e ao n.º 5 e renumerando os atuais n.ºs 4 e 5”.

Recorde-se que é nessa Assembleia Geral que serão eleitos os órgãos sociais do Banco Montepio Geral. Já se sabe que Pedro Leitão será reconduzido como CEO para o mandato 2022-2025, tal foi revelado pelo presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, acionista com mais de 99% do Banco Montepio.

A Associação Mutualista Montepio Geral contratou a Deloitte como consultora para encontrar o substituto de Carlos Tavares no cargo de presidente do conselho de administração do banco, bem como identificar novos administradores executivos. O jornal “Eco” noticiou a contratação da consultora e avançou que a comissão executiva será mais reduzida.

O nome do novo chairman ainda não está no Banco de Portugal para o tradicional processo de Fit & Proper. O novo presidente não executivo tem de ser avaliado antes pela Comissão de Remunerações do banco.

A ordem de trabalhos irá deliberar ainda sobre a eleição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral.

O banco vai também levar à AG a Carta de Missão do Banco Montepio para o mandato 2022-2025.