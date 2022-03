Banco Montepio convoca Assembleia Geral que vai eleger administração para 29 de abril

O Banco Montepio publicou a convocatória da Assembleia Geral Anual, que se realizará no dia 29 de abril, onde serão eleitos os órgãos sociais para um novo mandato 2022/2025. O mandato da atual administração acabou no fim de 2021.

Já se sabe que Pedro Leitão será reconduzido como CEO, tal foi revelado anteriormente por Virgílio Lima, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, que é acionista com mais de 99% do Banco Montepio. Os restantes acionistas são entidades da economia social. A totalidade de ações do Banco Montepio na posse das entidades da economia social era de 169.420 (0,01% do capital social) em 2020.

A Associação Mutualista Montepio Geral contratou a Deloitte como consultora para encontrar o substituto de Carlos Tavares no cargo de presidente do conselho de administração do banco, bem como identificar novos administradores executivos. O jornal “Eco” noticiou a contratação da consultora e avançou que a comissão executiva será mais reduzida.

“Em conformidade com o previsto na lei e nos Estatutos do Banco Montepio, e a pedido do Conselho de Administração, convoco a Assembleia Geral Anual da Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária para reunir no Auditório do edifício da Rua do Ouro, nº 219 a 241, 6º andar, em Lisboa, no dia 29 de abril de 2022, pelas 15 horas”, lê-se na convocatória.

A ordem de trabalhos, inclui “deliberar sobre a eleição dos titulares dos cargos e órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, nos termos da lei e dos Estatutos” e “deliberar sobre a eleição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral”.

Na agenda está também deliberar sobre a Carta de Missão do Banco Montepio para o mandato 2022-2025.

A ordem de trabalhos inclui as tradicionais deliberações sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2021, da atividade individual e consolidada; a proposta de afetação dos resultados do exercício; e a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade.

O banco leva aos acionistas o Relatório de avaliação do impacto das práticas remuneratórias das filiais no exterior, e o Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e grupo Banco Montepio.

Por fim a AG vai deliberar sobre a revisão da Política de Remunerações.