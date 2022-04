Banco Montepio elege Manuel Ferreira Teixeira como chairman e muda radicalmente a administração

Acaba de ser publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o comunicado do Banco Montepio, onde é confirmado Manuel Ferreira Teixeira como presidente do Conselho de Administração, em substituição de Carlos Tavares, como o Jornal Económico avançou em primeira mão.

Tal como noticiado hoje pelo Jornal Económico, a lista reduziu de 15 para 12 administradores. A novidade é a mudança quase total da administração do banco, que agora passa a ser composta por oito mulheres e apenas quatro homens.

Saíram, para além de Carlos Tavares, os administradores Amadeu Paiva; Carlos Ferreira Alves; Dulce Mota; Vítor Martins; José Nunes Pereira; Pedro Ventaneira; Nuno Mota Pinto; Pedro Gouveia Alves e Leandro Silva.

Na Comissão Executiva ficam, para além do CEO Pedro Leitão, Helena Soares de Moura, Jorge Baião, José Carlos Mateus. Entram Maria Cândida Peixoto e Isabel Pereira da Silva. Esta última, segundo apurou o Jornal Económico, poderá levantar questões ao Banco de Portugal, tudo porque faz parte da mesa da Assembleia de Representantes da Associação Mutualista Montepio Geral, tendo sido eleita pela lista A de Virgílio Lima. O Banco de Portugal tende a rejeitar que os administradores executivos tenham cargos na administração do maior acionista. Mas o tema só se porá depois da lista ser formalmente comunicada ao supervisor da banca.

O jornal “Eco” noticiou que o Banco de Portugal enviou uma carta ao Banco Montepio dizendo que os diretores de primeira linha do banco não podem continuar na assembleia de representantes da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). Segundo a notícia, o supervisor bancário não quer que Pedro Araújo, Isabel Silva e Ernesto Silva permaneçam naquele órgão da mutualista para o qual foram eleitos ainda em dezembro, dado risco de conflito de interesses por serem simultaneamente diretores do banco e dirigentes da AMMG, a dona do banco.

Foi eleita na reunião da Assembleia Geral realizada hoje, dia 29 de abril de 2022, a composição dos novos Órgãos Sociais para o quadriénio 2022/2025. No entanto só com luz verde do supervisor é que os novos administradores podem entrar em funções, já que os novos órgãos sociais ainda carecem de autorização do Banco de Portugal e até ontem não havia qualquer pedido remetido ao supervisor da banca.

O Conselho de Administração é composto pelo Presidente Manuel Ferreira Teixeira e pelos vogais Ângela Barros; Clementina Barroso; Eugénio Baptista; Florbela Lima; Helena Soares de Moura; Isabel da Silva; Jorge Baião; José Carlos Mateus; Maria Cândida Peixoto; Maria Lúcia Bica e Pedro Leitão.

Na mesa da Assembleia Geral, o Presidente é António Tavares e o secretário Cassiano da Cunha Calvão.