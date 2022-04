Banco Mundial diz que guerra na Ucrânia vai prejudicar economias asiáticas

Dificuldades financeiras e preços mais altos estão entre os impactos da guerra na Ucrânia nas economias da Ásia nos próximos meses, segundo um relatório divulgado pelo Banco Mundial.

O relatório, citado pela “Associated Press”, prevê um crescimento mais lento e aumento da pobreza na região da Ásia-Pacífico este ano. O crescimento para a região está estimado em 5%, abaixo da previsão original de 5,4%. No pior cenário o crescimento cai para 4%. A região Ásia-Pacífico registou um crescimento de 7,2% em 2021, depois de muitas economias terem sofrido desacelerações motivadas pela pandemia.

O documento aponta três principais motivos para a crise na região: a guerra, a mudança da política monetária nos EUA e alguns outros países e uma desaceleração na China.

“A sucessão de choques significa que a crescente dor económica do povo terá que enfrentar a redução da capacidade financeira dos seus governos”, disse Aaditya Mattoo, economista-chefe do Banco Mundial no Leste da Ásia e Pacífico. “Uma combinação de reformas fiscais, financeiras e comerciais poderia mitigar os riscos, reviver o crescimento e reduzir a pobreza”, considerou.

O Banco Mundial antecipa que a China, a maior economia da região, vai expandir-se a um ritmo anual de 5%, um crescimento muito mais lento do que o de 8,1% em 2021. A situação poderá ser pior tendo em conta os surtos de Covid-19 que provocam confinamentos como o que está em vigor em Xangai. Isso provavelmente afetará muitos países asiáticos cujo comércio depende da China.

“Estes choques provavelmente ampliarão as dificuldades pós-Covid existentes”, sublinhou o Banco Mundial. Os oito milhões de famílias cujos membros voltaram à pobreza agora vão apertar ainda mais os cintos “à medida que os preços disparam”.

O relatório observou ainda que as economias regionais saíram-se melhor durante as ondas variantes do coronavírus, em grande parte porque menos restrições foram impostas e vacinações generalizadas ajudaram a limitar a gravidade dos surtos.