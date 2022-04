Banco Mundial propõe novo mecanismo financeiro sobre dívida pública

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, defendeu esta quarta-feira a criação de um novo mecanismo financeiro que envolva a China para resolver o problema da dívida pública, principalmente nos países africanos mais pobres e endividados.

“O mundo precisa de ter um novo processo de resolução da dívida que seja mais robusto do que o que temos agora e que comece mais cedo, é mesmo preciso uma mudança, porque o mundo foi criado à luz da antiga composição da dívida, em que a China não era uma parte importante”, disse o presidente do Banco Mundial numa entrevista à “Bloomberg“, no mesmo dia em que defendeu a entrada do gigante asiático no comité de credores da Zâmbia.

De acordo com os dados apresentados pelo banqueiro na entrevista à “Bloomberg”, no contexto dos Encontros Anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que decorrem esta semana em Washington, os países emergentes enfrentam pagamentos de 35 mil milhões de dólares (32,2 mil milhões de euros) este ano, sendo que aproximadamente 65% deste valor (mais de 20 mil milhões de euros) é devido à China, tornando a segunda maior economia mundial num parceiro incontornável para a resolução deste problema que se agravou exponencialmente desde a pandemia de covid-19.

“Os montantes de dívida à China não são completamente transparentes”, admitiu Malpass, salientando que estes são os números oficiais dos empréstimos governamentais, que não incluem o setor privado, ou seja, deixam de fora alguns empréstimos dados por instituições chinesas que apesar de públicas, têm o estatuto de credores privados.

“Estamos a tentar evitar um cenário” em que a ajuda financeira enviada aos países endividados seja canalizado para a China na forma de serviço da dívida, mas “o sistema tem permitido que haja cada vez menos transparência”, admitiu.

Na conferência de imprensa, Malpass anunciou que foi feito um pedido oficial à China para entrar no comité oficial de credores da Zâmbia, o primeiro país a entrar em incumprimento financeiro devido às consequências da pandemia, e que tentou reestruturar a dívida, mas sem sucesso devido à falta de participação do setor privado.

A questão da dívida foi também um dos temas em destaque na conversa entre David Malpass e a diretora executiva do FMI, que serviu de arranque dos Encontros Anuais: “Vemos este problema a ficar cada vez pior para muitos países e vemos também que as ferramentas para tratar do problema estão a desaparecer”, disse Kristalina Georgieva, avisando: “O problema da dívida está a bater à porta cada vez com mais força”.

Em abril de 2020, o G20 criou uma Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), que foi prolongada até final do ano passado, mas que não foi renovada apesar dos pedidos dos países mais endividados.

“Já não temos a DSSI, o Enquadramento Comum ainda não teve os resultados pretendidos, e se não queremos ver países a entrar em dívida problemática [‘debt distress’, no original em inglês], e daí a não pagarem a dívida, como foi o caso do Sri Lanka agora mesmo, temos de levar a sério o Enquadramento Comum, sob pena de haver um colapso económico” destas economias, avisou.

O Sri Lanka pediu um empréstimo de urgência ao FMI no valor de 4 mil milhões de dólares, cerca de 3,68 mil milhões de dólares, enfrentando não só uma profunda crise política, mas também a mais rápida subida da taxa de inflação na Ásia e foi obrigado, na semana passada, a suspender o pagamento da dívida aos credores estrangeiros, levando a uma série de degradações do ‘rating’, o que torna ainda mais difícil a recuperação económica.