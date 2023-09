O banco central angolano multou dois bancos por violação da regulamentação referente à defesa do consumidor de produtos e serviços financeiros e um terceiro por “pela inobservância de regras de registo especial e pelo não acatamento de determinações específicas do BNA”. O Millennium Angola, detido em 22,5% pelo BCP, levou a multa mais alta.

12 Setembro 2023, 06h30

O Banco Nacional de Angola (BNA) instaurou processos sancionatórios contra três bancos comerciais em Angola, entre eles o Banco Millennium Angola que é detido pelo BCP em 22,53%. Os outros bancos que foram sancionados foram o Banco Angolano de Investimentos (BAI) e o Banco Keve.

Em nota publicada no seu site oficial, o BNA explica que o Millennium Angola foi multado pela “inobservância das regras e procedimentos para a execução de operações de transferências interbancárias em moeda nacional, facto que viola a regulamentação relativa à defesa do consumidor de produtos e serviços financeiros”.

A sanção pecuniária aplicada foi no montante de cinquenta e seis milhões de kwanzas (62,9 mil euros).

Já o BAI, foi alvo de um processo sancionatório por causa do “incumprimento do prazo regulamentar para execução de operação de transferência interbancária em moeda nacional” e pelo “incumprimento do prazo para prestação de informações relacionadas à reclamação apresentada”.

Estes “factos violam a regulamentação referente à defesa do consumidor de produtos e serviços financeiros”, refere o BNA em comunicado. A multa aplicada ao BAI foi de quarenta milhões de kwanzas (cerca de 45 mil euros).

Na publicação da Decisão de Condenação em Processo Sancionatório consta ainda uma coima aplicada ao Banco Keve, “pela inobservância de regras de registo especial e pelo não acatamento de determinações específicas do BNA”, tendo sido aplicada uma sanção pecuniária no montante de trinta milhões de kwanzas (33,7 mil euros).