Aproxima-se o fim das comissões cobradas aos acionistas do Banco Espírito Santo e Banif pelos bancos custodiantes. A partir de 29 de Julho nenhum banco pode cobrar comissões de custódia de ações de empresas em processo de liquidação, de acordo com a lei.

Em causa estão os casos dos acionistas do BES e do Banif, ambos em liquidação. Os bancos custodiantes já comunicaram aos clientes que têm estes títulos que está a ser promovida, pelas respetivas comissões liquidatárias, a alteração da modalidade de registo individualizado dos seus valores mobiliários, atualmente integrados no sistema centralizado gerido pela Interbolsa, passando o registo individualizado a constar de uma conta aberta junto do emitente.

