A banda de rock Jesus or a Gun, ou JOAG, lançou no dia 11 de março o single “BITE”, um tema produzido nos estúdios HAUS em Lisboa. Acompanhada com um videoclip, que estreou no mesmo dia, a música vem a materializar o entusiasmo da banda em aventurar-se num novo projeto.

Ao Económico Madeira, o guitarrista da banda, Bruno Monteiro, afirma que BITE “foi relativamente fácil de gerar, tinha já como que uma certa personalidade definida à partida.

As letras do Dieter [vocal e guitarra ritmo] ajudaram cedo a reforçar isso mesmo, com uma temática tanto rebelde como sensual”.

Ao abrigo da boa reputação dos estúdios HAUS, em Lisboa, e trabalhando com o produtor Makoto Yagyu, Jesus or a Gun esperava que a qualidade da sua música fosse enaltecida. “O Makoto é talentoso e muito dinâmico, meteu logo mãos à obra e ajudou-nos a definir e realçar certos elementos do tema a partir da pre-produção que fizemos anteriormente em banda”, enaltece Bruno Monteiro.

