Bank of America regista uma queda de 13% nos lucros do primeiro trimestre de 2022

O Bank of America reportou uma queda de 13% nos lucros do primeiro trimestre, uma vez que o forte crescimento do seu negócio de crédito para o consumo ajudou a amortecer o golpe de uma desaceleração na negociação global.

De acordo com a “Reuters”, o banco reportou um aumento de 9% nas receitas bancárias do consumidor para 8,8 mil milhões de dólares (8,17 mil milhões de euros) no trimestre que terminou em março.

“Os resultados do primeiro trimestre foram fortes, apesar do mercado desafiante e da volatilidade”, afirmou o diretor financeiro Alastair Borthwick num comunicado. “O rendimento líquido dos juros aumentou 1,4 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) face ao trimestre anterior, apoiado por um forte crescimento do crédito e dos depósitos”.

No entanto, as comissões bancárias totais de investimento caíram 35% para 1,5 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros) no trimestre.

Os grandes bancos norte-americanos beneficiaram de um boom de negociação no ano passado, depois de a Reserva Federal ter bombeado liquidez para os mercados de capitais para mitigar o impacto económico da pandemia Covid-19.

Este ano, porém, as instituições bancárias de investimento foram atingidas pela turbulência geopolítica alimentada pela invasão russa da Ucrânia, que travou o ritmo de negociação do ano passado e o movimento no mercado das Ofertas Públicas Iniciais (OPI).

O segmento bancário global do Bank of America, que inclui o negócio bancário de investimento, reportou 165 milhões de dólares (153 milhões de euros) em provisões para perdas com crédito, principalmente porque construiu reservas ligadas à sua exposição à Rússia e ao crescimento dos empréstimos.

O segundo maior banco americano por ativos, usou 362 milhões de dólares (336 milhões de euros) das reservas que tinha posto de parte para empréstimos ruinosos.

O rendimento líquido dos juros, uma medida-chave do que o banco pode ganhar com os empréstimos, subiu 13% para 11,6 mil milhões de dólares (10,7 mil milhões de euros) no trimestre.

Os resultados do último trimestre tem comparações difíceis, uma vez que o período do ano anterior incluía lucros provenientes de uma atividade de negociação recorde e de uma grande libertação de capital das reservas.

As ações do banco estão hoje a valorizar 4%.