Bankinter dá bonificação nos juros no crédito para compra de casas com elevada eficiência energética

O Bankinter anuncia que no âmbito do reforço do seu compromisso com sustentabilidade relançou a campanha de Crédito Habitação Eficiente com condições mais vantajosas para os clientes.

“O Bankinter continua a reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade e a transição energética, através do relançamento em Portugal da Campanha de Crédito Habitação Eficiente, que permite aos clientes financiarem, em condições agora ainda mais vantajosas, a aquisição de imóveis com elevada eficiência energética”, anuncia a instituição.

Esta campanha aplica-se ao financiamento para a aquisição de imóveis novos com classificação de eficiência energética “A” ou superior, ou usados com classificação igual ou superior a “B-”, e vem melhorar as condições da oferta Crédito Habitação Eficiente lançada em julho de 2021, oferecendo um spread de 0,90% na opção de taxa variável e um desconto de 0,15% na opção de taxa fixa, para prazos a partir dos 5 anos.

A oferta, disponível para propostas de crédito criadas entre 1 de maio e 15 de junho de 2022, permite o acesso ao spread bonificado de 0,90%, independentemente do rácio financiamento/garantia e do montante do financiamento.

A nova campanha de Crédito Habitação Eficiente do Bankinter aplica-se não apenas a crédito novo, como também a crédito proveniente de outras instituições, onde também são reembolsados pelo Bankinter os respetivos custos de transferência.

Em comunicado Vítor Pereira, membro da Comissão Executiva do Bankinter, diz que “com o Crédito Habitação Eficiente, o Bankinter reafirma o seu contributo para o esforço de transição energética, apoiando os clientes em Portugal a adquirirem imóveis altamente eficientes e com baixos consumos de energia, o que tem claras vantagens para o Ambiente e para o orçamento das famílias”.

“Com a nova campanha de Crédito Habitação Eficiente, o Bankinter continua a reforçar a sua oferta com soluções que promovem a sustentabilidade e a transição energética, confirmando o compromisso do Banco para com o Ambiente e o Planeta”, refere a instituição financeira.

“O foco do banco na sustentabilidade, nas suas vertentes Ambiental, Social e de Governo Corporativo, bem como o compromisso com o apoio à transição energética, traduz-se ainda na disponibilização aos seus clientes mais de mil fundos de investimento internacionais dos quais mais de quatrocentos aplicam critérios de sustentabilidade, investem em empresas dedicadas às energias renováveis, inovação, tecnologia e redução do impacto das alterações climáticas, ou que estão presentes nos principais índices de sustentabilidade”, adianta o banco.

A prioridade e importância atribuída pelo Banco à Sustentabilidade traduzem-se ainda no investimento que tem vindo a ser feito na digitalização de processos, com destaque para a abertura online de conta, crédito habitação digital, entre outras propostas.

“O Bankinter voltou recentemente a ser reconhecido como uma das empresas mais empenhadas do setor com os temas da sustentabilidade. Pelo segundo ano consecutivo, Financial Times escolheu o Bankinter para fazer parte da lista das principais empresas europeias na luta contra as alterações climáticas, que é preparada anualmente e denominada Europe’s Climate Leaders 2022 “, realça o banco em comunicado.

“O Bankinter integra, aliás, desde 2021, o Índice ESG Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120, onde estão as 120 empresas mais sustentáveis da zona euro, e foi incluído, também no ano passado, no Sustainability Year Book, elaborado pela agência de classificação sustentável SAM em colaboração com KPMG, que enumera as empresas que melhor gerem a sua responsabilidade corporativa a nível mundial”, conclui.