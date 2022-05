Bankinter e FI Group criam parceria para apoiar empresas no acesso a fundos europeus

O Bankinter e a consultora financeira FI Group celebraram uma parceria com o objetivo de apoiar as empresas no acesso a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e do Portugal 2030.

Através deste acordo, “o Bankinter e a FI Group asseguram um acompanhamento e aconselhamento personalizado ao longo de todo o processo relacionado com estes incentivos, desde a elaboração das candidaturas ao financiamento dos projetos”, refere o comunicado conjunto.

Assim, “serão disponibilizados conteúdos ajustados à realidade empresarial dos clientes, contribuindo para uma melhor compreensão da estrutura dos fundos, para a identificação das linhas de financiamento mais adequadas a cada projeto e para a otimização de oportunidades para as empresas”.

A FI Group é uma empresa com sede em Espanha que opera a nível global na gestão da inovação. Apoia a promoção da inovação ao nível das empresas e entidades públicas, a partir da captação de financiamento para o desenvolvimento das suas atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), por meio de uma gestão abrangente de fundos de investimento, incentivos fiscais e soluções de Business Intelligence.

No comunicado o Diretor de Banca de Empresas e membro da Comissão Executiva do Bankinter Portugal, José Luis Vega, explica que “esta parceria enquadra-se na estratégia que o banco tem desenvolvido para reforçar o apoio de proximidade às empresas no quadro dos fundos comunitários, tendo em vista um acesso mais informado aos diversos instrumentos de financiamento e contribuindo para que as estruturas empresariais retirem o maior partido destes benefícios”.

“Com este acompanhamento às empresas, estamos também a potenciar o crescimento da própria economia portuguesa”, acrescenta o administrador do Bankinter Portugal.

Já o Diretor-Geral da FI Group Portugal, Paulo Reis, sublinha que “a FI Group Portugal pretende, com esta parceria com o Bankinter, acelerar a capacidade de investimento das empresas através da sua experiência na captação e gestão de financiamento público, com o objetivo de garantir a agilidade, eficiência e qualidade nestes processos, facilitando a tomada de decisão dos empresários.”

A assessoria técnica e fiscal prestada pela FI Group permite otimizar as atividades de I&D, impulsionando o crescimento das organizações, segundo o comunicado.

Na assinatura do protocolo estiveram presentes José Luis Vega, do Bankinter Portugal, Filipe Roque, Responsável de Crédito Protocolado e Fundos Europeus Next Gen no Bankinter Portugal, Paulo Reis e António Valente da FI Group Portugal.