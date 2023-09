A Bolsa de Mérito Bankinter–OERS vai premiar três estudantes inscritos na Ordem dos Engenheiros – Região Sul, beneficiários de ação social. As inscrições decorrem até 31 de dezembro.

6 Setembro 2023, 10h58

O Bankinter Portugal e a Ordem dos Engenheiros – Região Sul anunciam esta quarta-feira, 6 de setembro, a criação de uma bolsa de mérito para estudantes do ensino superior, na sequência da assinatura de um protocolo de cooperação entre as duas instituições.

A Bolsa de Mérito Bankinter–OERS vai premiar três estudantes inscritos na Ordem dos Engenheiros – Região Sul, a frequentar licenciatura, mestrado ou mestrado integrado em universidades ou politécnicos da respetiva área geográfica, abrangidos por medidas de ação social e tenham a média mais elevada entre os candidatos que cumpram estes critérios.

O estudante com melhor média beneficiará de uma bolsa de 1.500 euros, ao segundo melhor classificado serão atribuídos 1.250 euros e ao terceiro 1.000 euros.

As inscrições para a Bolsa de Mérito Bankinter–OERS são gratuitas, podem ser efetuadas através do e-mail bolsamerito@sul.oep.pt e decorrem até 31 de dezembro de 2023.

O protocolo permitirá aos membros e colaboradores da Ordem dos Engenheiros – Região Sul “beneficiar de bonificação de spread de crédito habitação e outras condições preferenciais nos serviços e produtos” do banco, salienta Pedro Ervilha, membro da Comissão Executiva do Bankinter Portugal: “Para além das bolsas para estudantes, criámos ainda condições específicas para todos os membros da Ordem e para os seus colaboradores, considerando o atual contexto económico e os inúmeros desafios que representa”, salienta

Por seu turno, António Carias de Sousa, presidente do conselho diretivo da Ordem dos Engenheiros – Região Sul, destaca: “Esta bolsa de mérito representa o reconhecimento do esforço, dedicação e resiliência dos estudantes de Engenharia, qualidades necessárias à profissão e que os acompanharão no seu percurso profissional, após a conclusão dos seus estudos”.