Bankinter otimista sobre crescimento em Portugal, mas afasta aquisições

O cenário atual está a ser marcado pela incerteza em torno da economia, inflação elevada e consequente subida dos juros. Apesar disso, o Bankinter mantém as perspetivas de crescimento para a sua atividade em Portugal, afastando possíveis aquisições em território nacional.

O banco em “Portugal está a crescer, a dois dígitos” e “não vemos nenhuma mudança nas perspetivas de crescimento”, afirmou Jacobo Díaz, administrador financeiro do Bankinter, na apresentação dos resultados do grupo para o primeiro semestre.

Também ao nível das provisões em Portugal, “não prevemos que haja uma alteração na tendência que estamos agora a registar, que é muito semelhante a Espanha”, com o custo de risco a manter-se “muito contido”.

O Bankinter alcançou lucros de 271 milhões de euros no primeiro semestre, mais 10,8% do que no período homólogo. Para este desempenho, a atividade em Portugal contribuiu com um resultado antes de impostos de 30 milhões de euros, mais 16% do que no ano anterior.

“Estamos satisfeitos com o desempenho em Portugal. Tem uma equipa de profissionais excecional à frente do banco”, afirmou, por outro lado, María Dolores Dancausa, CEO do grupo Bankinter.

Sobre a possibilidade de o Bankinter vir a fazer aquisições em Portugal, a presidente executiva afastou este cenário. “Não prevemos fazer nenhuma aquisição. Estamos a crescer de forma orgânica”, afirmou aos jornalistas na conferência de imprensa desta quinta-feira.