Bankinter quer captar recursos de clientes para carteiras de investimentos e isenta custos de transferência

O Bankinter Portugal até 31 de dezembro de 2022 assegura o reembolso dos custos de transferências de investimentos aos clientes que decidam mudar para este banco os seus planos poupança reforma, fundos de investimento e outros valores mobiliários.

Relativamente a planos poupança reforma ou fundos de investimento, o Bankinter suportará os custos da mudança de banco até ao limite de 1,5% do valor transferido. Quanto a outros valores mobiliários, é assegurado o reembolso até ao limite de 150 euros.

Em comunicado a instituição liderada por Alberto Ramos diz que “a oferta de investimentos do Bankinter inclui um conjunto alargado de serviços e soluções muito competitivas, para além de um acompanhamento personalizado por gestores certificados e acesso a planos de investimento ajustados ao perfil de cada cliente. Permite ainda o acesso gratuito e em tempo real a dados sobre os mercados financeiros, análises rigorosas e recomendações de especialistas independentes sobre opções de investimento”.

“Adicionalmente, o Bankinter oferece aos seus clientes o acesso a plataformas onde podem subscrever fundos ou transacionar títulos de forma fácil e segura, destacando-se por ser o banco com o melhor preçário a nível nacional para negociação de ações”, avança o banco.

“O Bankinter disponibiliza ainda uma oferta variada de fundos de investimento, geridos por profissionais do Grupo Bankinter com o Certificado EFPA European Financial Advisor (EFA), ou por algumas das mais relevantes sociedades gestoras de ativos a nível global”, refere a instituição.

Para Vítor Pereira, membro da Comissão Executiva do Bankinter Portugal e Diretor de Produtos, CRM, Marketing e Canais Digitais, “a estratégia do Bankinter tem como objetivo oferecer aos clientes soluções competitivas, que lhes permitam rentabilizar da melhor forma os seus investimentos. Procuramos responder com agilidade às diferentes necessidades, assegurando um serviço especializado e de proximidade, focado no cliente. Com esta campanha, estamos a facilitar o acesso dos clientes aos nossos produtos, de uma forma ainda mais competitiva, com o reembolso de eventuais custos com a transferência dos seus investimentos para o Bankinter”, ainda segundo o comunicado.