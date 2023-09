O Banque de Dakar abriu em junho de 2015 e contou com o apoio do ex-administrador do BCP e por isso o banco decidiu baptizar uma das salas do grupo com o nome de Christopher de Beck.

O Afrika Finantial Group (anterior BDK Financial Group) vai fazer uma homenagem a Christopher de Beck esta terça-feira em Dakar, no Senegal.

O Banque de Dakar abriu em junho de 2015 e contou com o apoio do ex-administrador do BCP e por isso o banco decidiu batizar uma das salas do grupo com o nome de Christopher de Beck.

A cerimónia está marcada para amanhã e conta com a presença da Embaixadora de Portugal, Florbela Paraíba, e com o responsável do AICEP. Estarão ainda presentes o principal acionista Alberto Cortina e o CEO do Grupo e Presidente do Banco Vasco Duarte-Silva.

“Christopher de Beck foi importante para o desenvolvimento de alguns produtos financeiros do banco e que continuam até hoje a serem comercializados pelo Banque de Dakar”, revela Vasco Duarte-Silva.

O Banque de Dakar tem também uma sala com o nome de Alfonso Cortina e esta será a segunda sala do grupo bancário no Senegal a ser baptizada com o nome de um gestor ibérico.

O grupo BDK inclui ainda o Banco de Abidjan (BDA), que foi fundado em 2017, e está ainda presente no Mali e na República da Guiné (Guiné-Conacri).