Barbie faz homenagem à Rainha Isabel II no ano em que celebra 70 anos de reinado

A Mattel prepara-se para celebrar a Rainha Isabel II com a melhor homenagem que sabe: uma Barbie.

No dia em que celebra 96 anos de vida e no ano em que se comemoram 70 anos da sua subida ao trono, substituindo o pai, a maior figura da monarquia britânica vai ter a oportunidade de andar na mão de todas as meninas.

“A Barbie celebra a monarca com o maior reinado da história britânica, Sua Majestade Rainha Isabel II, cujo extraordinário reinado a viu liderar com uma devoção imensurável ao dever e a uma vida de serviço”, escreve a Mattel na página da Barbie.

A vestimenta da Barbie Rainha Isabel II assemelha-se a algo que a monarca usou quando recebeu o presidente chinês e a sua mulher em 2015 no Palácio de Buckingham. O vestido branco em renda é complementado com uma faixa azul, medalhões e os típicos broches. A Barbie é complementada com a tiara que Isabel II usou no dia do seu casamento.

“Ao atingir 70 anos de serviço, a Rainha Isabel II torna-se a primeira monarca a celebrar o Jubileu de Platina. Esta boneca de coleção usa um vestido elegante de marfim e uma faixa azul adornada com ordens de decoração. Uma coroa deslumbrante e acessórios a combinar completam o conjunto real”, descreve.

Atualmente com um preço fixado em 75 dólares, e a venda limitada a três bonecas por compra, estima-se que a Barbie Rainha Isabel II rapidamente assuma preços elevados no mercado.

Esta boneca de coleção faz parte da série da realeza, juntando-se a nomes como Maria Antonieta, Rainha Isabel I, imperatriz Josefina, o conjunto Kate Middleton e William e Grace Kelly.

Numa pesquisa rápida nos sites de revenda, a Barbie Maria Antonieta de 2003 está à venda a um preço superior a 2.200 euros, enquanto a imperatriz está a um preço inferior mas ainda exorbitante para um boneco: entre os 900 e os 1.100 euros. O preço da Barbie Rainha Isabel I ainda é mais baixo, encontrando-se apenas um vendedor na lista do eBay, onde a boneca tem um custo de 730 euros.

Por sua vez, o conjunto dos Duques de Cambridge, do qual só foram feitos 22.500 bonecos do dia do casamento, é um dos mais baratos, uma vez que ainda não passou tempo suficiente para os bonecos se tornarem colecionáveis. O mais caro, ainda embrulhado na caixa original, foi colocado à venda por 335 euros na plataforma eBay.

No entanto, estas bonecas estão longe de serem as Barbies mais caras da história da Mattel. Criada em 2010 pelo joalheiro Stefano Canturi, a Barbie sem nome é a mais cara de sempre, com um preço fixado em 302 mil dólares.

Mais do que uma Barbie, a boneca desenhada e elaborada na totalidade por Canturi é uma considerada uma peça de arte única no mundo do colecionismo. Stefano Canturi é conhecido por ter criado o colar da personagem Santine do filme “Moulin Rouge”.