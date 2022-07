Barcelona vende 15% dos seus direitos televisivos por mais de 300 milhões

O Barcelona vendeu 15% dos seus direitos de transmissão televisiva por um valor superior a 300 milhões de euros. O comprador foi o fundo norte-americano Sixth Street, que detém agora 25% dos direitos audiovisuais do clube ‘blaugrana’ para os próximos 25 anos. O anuncio chegou do próprio Barcelona, no seu site oficial.

A operação é relativa exclusivamente a jogos do ‘barça’ no campeonato espanhol e foi possibilitada em assembleia geral extraordinária do clube, no mês de junho, depois de o mesmo fundo conseguir um crédito do JP Morgan para financiar a transação.

A Sixth Street já havia adquirido 10% dos mesmo direitos de transmissão, a troco de 207,5 milhões de euros. O negócio foi anunciado no final do mês de junho e permitiu equilibrar as contas do último exercício.

O presidente do Barcelona mostrou-se satisfeito com o negócio. Continuamos a nossa estratégia e estamos encantados de ter completado este acordo adicional com a Sixth Street, que nos proporciona um aumento significativo da nossa solidez financeira”, referiu Joan Laporta.