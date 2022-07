Barclays vê lucros do primeiro semestre caírem 34% por causa de uma multa da SEC nos Estados Unidos

O Barclays viu os lucros caírem 34% menos na primeira metade de 2022 para 2,475 mil milhões de libras (2,95 mil milhões de euros). Os resultados foram a atingidos pela multa da SEC por uma emissão excessiva de títulos nos Estados Unidos.

Este facto afectou sobretudo as contas do segundo trimestre tendo o banco britânico reportado uma queda no lucro devido à constituição de provisões relacionadas com “um erro de negociação” que lhe saiu caro nos EUA.

O Barclays anunciou uma queda superior ao estimado nos lucros devido ao impacto de 1,9 mil milhões de dólares de coimas e perdas relacionadas com um erro de trading. Os lucros antes de impostos caíram 40% para 1,5 mil milhões de libras.

Segundo o site espanhol Bolsamania, do lado das receitas, o banco viu as receitas recuperarem 17% nos primeiros seis meses do ano para 13.204 milhões de libras, contra 11.315 milhões de libras há um ano. O negócio britânico registou um aumento de 5% nas receitas para 3.373 milhões de libras, enquanto que o negócio internacional viu as vendas crescerem 21% para 9.940 milhões de libras (11,9 mil milhões de euros).

O rácio CET1 do banco também caiu quase 150 pontos de base desde Dezembro de 2021 para 13,6%. O Barclays atribui esta redução no rácio de capital core à redução do capital em 600 milhões de libras para 46,7 mil milhões de libras e aos ativos ponderados pelo risco que subiram para 344,5 mil milhões de libras, ou seja, mais cerca de 30,4 mil milhões de libras.

No lado da conta de resultados, os custos operacionais subiram para 9,127 mil milhões de libras. Este valor representa um aumento de 25% em relação aos custos registados há um ano. Estão aqui incluídas as provisões para litígios relacionados com a conduta do banco, no valor de 1,9 mil milhões de libras, dos quais há um impacto estimado de 1,5 mil milhões de libras das perdas decorrentes da oferta de rescisão em relação à emissão excessiva de títulos e à respectiva penalização monetária estimada pela SEC.

Estes litígios e encargos de conduta contabilizados no segundo trimestre foram “substancialmente compensados”, disse o banco, por uma cobertura que gerou receitas de 758 milhões de libras, de acordo com o Bolsamania.

Recorde-se que o banco britânico anunciou no início deste ano que tinha vendido mais 15,2 mil milhões de dólares em produtos de investimento norte-americanos, conhecidos como notas estruturadas, do que o permitido.

O Barclays actualizou os seus objetivos para 2022, reafirmando um rácio CET1 alvo na ordem dos 13% a 14% e uma rentabilidade do capital tangível (RoTE) de mais de 10%.