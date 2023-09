O investimento total nestes 145 autocarros elétricos, ascendeu a 52 milhões de euros, dos quais 25,7 milhões de euros provenientes dos programas POSEUR/PRR.

22 Setembro 2023, 09h10

O Grupo Barraqueiro adquiriu 145 autocarros, totalmente elétricos, para reforçar a sua operação para a Carris Metropolitana, na margem norte do Tejo, no âmbito do contrato de concessão lançado, em 2022, pela TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa. Destes, 137 estão já ao serviço, revela a empresa.

As últimas oito viaturas deste conjunto de 145 autocarros, iniciarão a operação no início de 2024.

O investimento total nestes 145 autocarros elétricos, ascendeu a 52 milhões de euros, dos quais 25,7 milhões de euros provenientes dos programas POSEUR/PRR.

Além dos 52 milhões de euros de investimento em novos autocarros elétricos apenas para a TML, o Grupo Barraqueiro teve, ainda, que suportar toda a estrutura de carregamento elétrico.

Estes autocarros, além de Lisboa, vão circular nos concelhos de Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Mafra, Amadora, Sintra, Oeiras e Cascais.

“No âmbito do projeto de sustentabilidade adotado pelo Grupo Barraqueiro decidimos adquirir 145 autocarros não poluentes e totalmente elétricos para a operação, que iniciámos em janeiro de 2023 na Área Metropolitano de Lisboa, mais do que os previstos no contrato de concessão da TML”, disse Luís Cabaço Martins, administrador da Barraqueiro SGPS em comunicado.

“Desde a primeira hora que o grupo tem vindo a adotar ações que possam contribuir para a redução das emissões de carbono e a aquisição de autocarros totalmente elétricos, apesar de mais dispendiosos do que os veículos a combustão, integra o programa de sustentabilidade do Grupo Barraqueiro”, defende o gestor.

A Barraqueiro refere que numa altura “em que o preço dos combustíveis tem vindo a aumentar sucessivamente, não havendo qualquer previsão para que possam aliviar nos próximos tempos, a mobilidade elétrica, ainda a dar os primeiros passos em Portugal e na Europa, é uma alternativa para o transporte público rodoviário de passageiros”.