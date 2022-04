Bastonário dos advogados pede relatório sobre violação de direitos fundamentais na pandemia

O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) apelou esta quarta-feira à elaboração de um relatório sobre a alegada violação dos direitos fundamentais dos cidadãos durante a pandemia e ao reforço da fiscalização do cumprimento da Constituição, assim que a situação epidemiológica estiver totalmente controlada.

“Deveria ser atribuída à OA a competência para desencadear a fiscalização da constitucionalidade das leis, à semelhança do que ocorre no Brasil”, reiterou Luís Menezes de Leitão na cerimónia de abertura do ano judicial, que regressou ao fim de dois anos e quatro meses.

Desde 6 de janeiro de 2020 que as instituições da Justiça nacional não se reuniam nesta cerimónia. Para o bastonário, este hiato simbolizou “uma longa e negra noite para a Justiça e o Estado de Direito em Portugal”, porque as instituições vivem de símbolos e este evento é um símbolo da continuidade da Justiça portuguesa.

Segundo o bastonário, a credibilidade da justiça portuguesa é hoje uma “grande preocupação” – como demonstra a conclusão de um inquérito da Deco que colocou o sistema judiciário como a instituição na qual os portugueses têm menos confiança, o que se deve à falta de investimento público, nomeadamente ao nível dos recursos humanos. “Temos 1960 juízes, mas só 1801 estão em funções nos tribunais, sendo que grande parte dos restantes exercem presentemente funções não judiciais. No Ministério Público faltam 195 magistrados”, exemplificou.

Luís Menezes de Leitão relançou farpas ao recolher obrigatório e às proibições de circulação entre concelhos, que abrangia pessoas sem Covid-19, durante os últimos dois anos e quatro meses. Na sua opinião, foram situações nunca antes presenciadas em mais de quatro décadas de regime constitucional.

“Os direitos constitucionais dos cidadãos foram suspensos através de estados de emergência decretados por quinze vezes, mas, mesmo depois de levantado o estado de emergência, esses direitos continuaram suspensos com base em resoluções do Conselho de Ministros”, recordou, citando o filósofo e sociólogo francês Edgar Morin: “Quando o estado de exceção se tornar normal, o estado normal tornar-se-á excecional”.

“Esta flagrante inconstitucionalidade das sucessivas medidas lesivas de direitos fundamentais dos cidadãos passou sem qualquer reação das diversas entidades a que a Constituição atribui competência para a fiscalização da constitucionalidade das leis”, alertou.

“Quero acreditar que o dia de hoje possa simbolizar um novo alvorecer e que o poder político passe a tratar melhor a nossa Justiça”, conclui o bastonário, recordando ainda as palavras da ex-bastonária a Maria de Jesus Serra Lopes, que faleceu no passado dia 8 de abril aos 88 anos.