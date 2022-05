Bates Capital vende 10,76% da Flexdeal

Era a segunda maior acionista da Flexdeal SIMFE, a sociedade Bates Capital de direito maltês, vendeu a sua participação qualificada de 10,76%. O comprador é Alberto Amaral, fundador e “chairman” da Flexdeal.

Em comunicado à CMVM a empresa diz que a Bates Capital vendeu “o correspondente a 400.000 (quatrocentas

mil) ações nominativas, com o valor nominal de 5,00 euros cada, correspondente a 10,76% do capital social, da Flexdeal SIMFE”.

“Informa-se, ainda, que a sociedade Bates Capital Limited, conforme informação por esta prestada, tem como acionistas a sociedade de direito maltês, Trident Corporate Services (Malta) titular de uma ação ordinária, com o valor nominal de 1 euro e Rafael Rodrigues Alves da Rocha, natural do Brasil, com nacionalidade portuguesa, titular de 1.200 ações ordinárias, com o valor nominal de 1 euro cada”.

Alberto Amaral, fundador e “chairman” da Flexdeal, comprou as 400 mil ações da empresa detidas pela Bates Capital, de Rafael Alves Rocha, a um preço unitário de cinco euros, informou esta quarta-feira a SIMFE – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia. Isto é, comprou por dois milhões de euros a totalidade da participação detida pela Bates Capital, de Rafael Alves Rocha. Com isto Alberto Amaral passa a controlar 80,15% do capital da empresa.

Outro acionista é a Montepio Nacional de Farmácias (Monaf) com 2,69%.

A Flexdeal é uma SIMFE que tem como objeto o investimento em valores mobiliários emitidos por empresas

elegíveis e dada a sua posição estratégica de investir no capital de diversas empresas e de múltiplos setores de

atividade, torna a esfera do Grupo Flexdeal diversificada.

A Flexdeal SIMFE investe em PME portuguesas, algumas das quais orientadas em exclusivo para o mercado interno e outras com presença nos mercados internacionais.

O perímetro de consolidação é constituído pela Empresa-Mãe (Flexdeal SIMFE), pelas suas subsidiárias e associadas.

Recorde-se que a Flexdeal SIMFE lançou uma OPA com sucesso sobre 19% do capital da Raize – Instituição de

Pagamentos. A oferta de investimento ascendeu a 855 mil euros, no valor de 0,90 euros por cada uma das 950 mil ações adquiridas. O período da oferta decorreu entre 14 e 28 de dezembro de 2020 e a data de liquidação foi em 31 de dezembro de 2020.