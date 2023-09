Anna Lamik, especialista em tecnologia, operações e gestão de projeto, vai liderar a direção de Tecnologia da Bauer em Portugal. A contratação reforça a aposta da empresa no digital e nas plataformas tecnológicas.

14 Setembro 2023, 11h17

A Bauer Media Áudio Portugal anuncia a contratação de Anna Lamik para diretora de Tecnologia. A responsável pela nova função fica na alçada direta do CEO da Bauer Media Áudio Portugal, Salvador Ribeiro, e do group technology director for the audio business, Adrian Poole, vai liderar uma equipa de 19 pessoas e compete-lhe supervisionar o suporte digital dos estúdios, transmissões, negócio, e da própria infraestrutura de operações, suporte para os conteúdos e cibersegurança, mas também acompanhar e adaptar as tecnologias recentes do sector.

Formada em Communication and Media Studies, na Freie Universität de Berlim, com mestrado em Business Essentials da Harvard Business School, esta especialista em tecnologia, operações e gestão de projeto, de nacionalidade alemã, está em Portugal desde 2017, ocupando até aqui a função de managing director & operational lead da retalhista Zalando, tendo supervisionado a criação do tech hub da Zalando em Lisboa.

Antes, Anna Lamik esteve oito anos na Zalando em Berlim, onde começou a preparar uma equipa de 250 profissionais para a entrada na bolsa de valores de Frankfurt através de uma oferta pública inicial (IPO), tendo coordenado até 2019 as operações de sistema, os websites e o desenvolvimento de negócio.

O seu primeiro desafio profissional foi a implementação de uma marca recém-fundada, a plataforma de entrega de comida Delivery Hero, em 11 países.

A contratação de Lamik é assumida por Salvador Ribeiro como um reforço da aposta no sector digital em Portugal. “A contratação da Anna Lamik está ao nível da nossa ambição: formar uma equipa tecnológica altamente qualificada para aplicarmos a nossa liderança da rádio no digital. Os desafios neste sector são imensos, assim como as oportunidades, e precisamos de profissionais como a Anna para demonstrar o verdadeiro potencial desta marca no digital”.

Para Anna Lamik “a Bauer Media Áudio Portugal está numa posição fantástica para liderar as grandes mudanças que se avizinham no meio rádio e no áudio, com o digital e as novas tecnologias, em contante evolução, a terem um papel preponderante neste caminho”.