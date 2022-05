A farmacêutica alemã Bayer vai, durante os próximos oito a doze meses, trabalhar lado-a-lado com os fundadores da Hopecare, uma startup de Óbidos que desenvolveu uma plataforma digital que permite aos profissionais de saúde darem assistência e fazerem triagem clínica e monitorização de sinais vitais de doentes crónicos.

A empresa portuguesa receberá mentoria e ficará no radar do grupo para um investimento, depois de ter vencido a sétima edição do concurso de inovação e empreendedorismo em saúde digital STEM4Health, que terminou na semana passada com um encontro entre entusiastas por telehospitais, em Carnaxide. E foi no meio dos “healthtechers” que o Jornal Económico (JE) encontrou o managing director da Bayer em Portugal, a quem admitiu que “Portugal é um mercado que cresce muito rápido”. “A Bayer quer ter uma parcela significativa deste mercado, sendo que 1% ou 2% já é bastante. Vejo que há um ecossistema de empreendedorismo forte e um sistema bastante aberto para acolher a saúde digital”, disse Marco Dietrich.

