Bayern de Munique está interessado em Sadio Mané

Sadio Mané é uma das estrelas do Liverpool, mas pode deixar o clube para ser jogador do Bayern de Munique já na próxima temporada. Com o contrato do extremo senegalês de 30 anos a terminar no verão do próximo ano, Mané já começou a equacionar alternativas. Uma delas é a mudança para a Baviera, para jogar no clube decacampeão da Alemanha, de acordo com o britânico “Metro”.

No que diz respeito à renovação de contratos, o foco dos responsáveis do Liverpool neste momento está em Mohamed Salah (outra das estrelas do clube, que termina contrato no mesmo dia). A ausência de conversações com os representantes do internacional pelo Senegal está a deixá-lo desiludido, procurando outras opções.

O Bayern surge como primeira alternativa para Mané, ainda que nunca tenha atuado no futebol alemão. O clube alemão quererá aproveitar este impasse entre o jogador e o clube para se reforçar no mercado deste verão. Ainda assim, o clube bávaro não terá iniciado conversações com os “Reds”, pelo menos até ao momento.

Sadio Mané é jogador do Liverpool desde 2016 e desde que chegou tem sido uma das grandes figuras da equipa.

Esta época, conta 47 jogos e 21 golos marcados em todas as competições. Depois de já ter vencido a Taça da Liga, o Liverpool está ainda na luta pela Liga Inglesa, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões, sendo ainda possível uma época memorável.