BCE abranda ritmo de subidas com mais 50 pontos base

Os juros na zona euro voltaram a subir esta quinta-feira, desta feita 50 pontos base (p.b.), depois de duas subidas consecutivas de 75 p.b.. A decisão do Banco Central Europeu (BCE) coloca assim os juros de referência para a moeda única em 2,5%.

Esta foi a quarta subida consecutiva, embora revelando um abrandamento do ritmo de aperto monetário, à medida que a inflação na zona euro começa a dar sinais de algum alívio.

O indicador de preços para o bloco europeu abrandou pela primeira vez desde junho do ano passado e recuou mais do que o esperado, ao descer de 10,6% no mês anterior para 10% na leitura rápida de novembro. A expectativa dos mercados estava cifrada em 10,4%.

O peso de uma cada vez mais provável recessão também condicionou a decisão de dezembro do banco central, à medida que a atividade na zona euro vai caindo e o peso dos custos de financiamento, conjugado com uma procura externa deprimida e uma elevada incerteza, dificultam o cenário do lado da economia real europeia.

[notícia em atualização]