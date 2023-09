As atualizações das projeções macro do banco central serão divulgadas esta quinta-feira e devem incluir uma revisão em alta da inflação para o próximo ano, vista agora como caindo para 3%, e um corte do crescimento. Aumenta a probabilidade de nova subida dos juros diretores na zona euro.

13 Setembro 2023, 11h40

As projeções macro do Banco Central Europeu (BCE) são atualizadas esta quinta-feira e a inflação para 2024 deve ser revista em alta, ficando assim acima de 3%, reporta a “Reuters”. A agência britânica cita fontes próximas do processo de decisão do banco central para reportar que o indicador será atualizado em alta, dando mais força à possibilidade de uma subida na reunião de quinta-feira.

O indicador de preços tem estado em foco há mais de um ano, atingindo máximos históricos desde a introdução do euro e precipitando o fim da política ultraacomodatícia do BCE. Em 14 meses, os juros diretores da moeda única dispararam de -0,5% para 3,75%, a subida mais agressiva no bloco euro, gerando um processo de desinflação que começa a perder fôlego.

Nas atualizações de outono das suas previsões macro, o BCE deve agora rever em alta a expectativa para a inflação em 2024. O cenário atual passa por 3% no próximo ano, pelo que qualquer subida colocará o índice de preços no consumidor (IPC) a subir acima desta barreira psicológica no próximo ano.

As expectativas de inflação desempenham um papel crucial em qualquer processo inflacionista, ao arriscarem agravar a dinâmica de preços e, sobretudo, de salários. O BCE tem-se mostrado atento ao custo unitário do trabalho, onde se inserem as remunerações aos trabalhadores, destacando o indicador como chave na sua avaliação das atuais condições de preços.

Perante esta provável revisão em alta, que os representantes da autoridade monetária se recusaram a comentar por ainda não estar confirmada, aumenta a probabilidade de nova subida dos juros esta quinta-feira, uma hipótese que tem recebido o apoio explícito de vários governadores de bancos centrais nacionais da área euro. Em Portugal, o governador Mário Centeno coloca-se do lado mais dovish do comité do BCE, pedindo cautela e manifestando a sua preocupação com o risco de o banco “fazer demais”, prejudicando a economia.

Do lado do crescimento, as previsões do BCE devem ser cortadas, refletindo o abrandamento esperado este ano. Na atualização de verão, as previsões passavam por um avanço de 1,5% no próximo ano e 1,6% em 2025.