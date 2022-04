BCE deixa juros na mesma e avança com fim do programa de compra de ativos no terceiro trimestre

O Banco Central Europeu (BCE) optou por deixar a política monetária inalterada na sua reunião de abril, depois de ter anunciado um ritmo mais elevado de redução das compras de ativos no último mês face à pressão causada pela inflação na zona euro. A autoridade monetária europeia avançou ainda com a intenção de terminar o programa de compra de ativos no terceiro trimestre deste ano, mais cedo do que o previsto.

Em março, o organismo havia optado por acelerar o ritmo de retirada dos estímulos, mas garantiu que manteria as suas opções em aberto e agiria em função dos dados mais recentes da inflação, dada a elevada incerteza no cenário macroeconómico atual.

Agora, esta intenção foi reiterada, com a garantia de que “a política monetária dependerá dos dados que forem chegando e da evolução da avaliação do Conselho das perspetivas económicas”. Quanto aos programas de estímulos, abril seguirá com 40 mil milhões de euros de compras, maio verá 30 mil milhões e em junho 20 mil milhões.

Este era já o ritmo previsto na anterior reunião, mas o BCE antecipa que junho seja o último mês do programa, uma opção que havia ficado em aberto, dada a incerteza em torno da evolução da economia europeia.

A taxa de inflação na zona euro voltou a subir em março, chegando a novos máximos absolutos com 7,5% de variação homóloga. Este valor coloca mais pressão sobre a autoridade monetária para agir no curto-prazo para conter a subida de preços, mas a possibilidade de uma recessão ou de um ciclo de estagflação tem impedido uma postura mais hawkish do banco central.

Ao mesmo tempo, a mudança de estratégia da Reserva Federal dos EUA perante uma inflação ainda mais elevada leva alguns investidores e analistas a pedirem movimentos semelhantes pelo BCE. Em resposta, Christine Lagarde tem sublinhado as diferenças entre o fenómeno norte-americano nos preços e o europeu, argumentando que a inflação nos EUA está mais entrincheirada.

A reunião de abril mostra, ainda assim, uma tentativa mais musculada de lidar com a subida de preços na Europa, apesar da larga maioria dos analistas antecipar que a autoridade monetária não anunciasse alterações substanciais em abril.

