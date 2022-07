BCE discute esta semana se aumenta os juros em 50 pontos base em vez dos previstos 25 pontos

Os decisores políticos do Banco Central Europeu discutirão na sua reunião de quinta-feira se devem aumentar as taxas de juro em 50 pontos base mais do que o previsto que era de 25 pontos base, para tentar domar a inflação elevada, noticiam a “Reuters” e a “Bloomberg”, que citam fontes com conhecimento direto da reunião.

Tal medida marcaria um forte desvio em relação à orientação que a maioria dos membros do Conselho do BCE t^m mantido desde que foi definida a subida dos juros na reunião de política de 9 de junho.

O BCE sobe as taxas de juros esta semana pela primeira vez em mais de uma década, pelo que não está claro se haverá apoio suficiente para um aumento de 50 pontos base devido ao agravamento do cenário de inflação, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação.

Mas a Presidente Christine Lagarde deixou espaço para ir além dos 25 pontos de base num discurso de 28 de junho, dias antes de os dados mostrarem que a inflação da zona euro subiu mais do que o esperado para um novo máximo histórico de 8,6% – mais de quatro vezes a meta de 2%.

O Economista-Chefe Philip Lane fará a proposta oficial de política na reunião.

As fontes afirmaram que os decisores políticos também estavam a procurar um acordo para ajudar países endividados como a Itália no mercado obrigacionista – desde que se cinjam às regras da Comissão Europeia sobre reformas e disciplina orçamental.

Recentemente o economista Vítor Bento, também presidente da Associação Portuguesa de Bancos, num artigo publicado no jornal “Público” defendeu que “quanto mais tarde o BCE reagir, maiores serão os custos económicos e sociais, quer do problema, quer da solução”.

Vítor Bento explicou que “a reação do BCE tem vindo a ser retardada e poderá ser moderada, porque está presa num dilema de objetivos conflituantes — assegurar a estabilidade de preços e reprimir os prémios de risco nas dívidas dos países mais endividados”.

“A subida das taxas de juro, no curto/médio prazo, é inevitável, embora o dilema, e as suas circunstâncias, devam assegurar que serão moderadas e que as taxas se manterão em valores historicamente baixos”, defendeu Vítor Bento.

“Para ter uma referência de comparação, a média da Euribor a seis meses, desde a existência do euro, foi de 1,6%, e entre a criação do euro e a crise financeira, foi de 3,4%. A média de junho último — a mais alta desde 2014 — foi de 0,16% e o valor mais alto do mês foi 0,29%. Muito longe, portanto, daquelas médias, que já são, elas próprias, historicamente baixas”, acrescentou.