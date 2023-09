Quem avisa é o governador do banco central neerlandês, que se inclina para nova subida de 25 pontos base na próxima semana, colocando-se do lado dos seus homólogos alemão, belga, austríaco e lituano.

6 Setembro 2023, 13h17

O mercado poderá estar a subestimar a probabilidade de nova subida dos juros na reunião de setembro do Banco Central Europeu (BCE), aponta um dos membros do comité de política monetária europeia. Os números da inflação desapontaram em agosto, colocando renovada pressão no banco central para agir, mas os investidores parecem inclinados para a instituição privilegiar o lado do crescimento.

A persistência da inflação na zona euro tem preocupado o BCE e ainda mais depois da leitura de agosto mostrar uma taxa homóloga invariável em relação ao mês anterior, com a energia a voltar a acelerar. Ainda assim, o mercado parece mais inclinado para uma pausa no ciclo de subidas, dada a pressão do lado da economia real, atribuindo 35% de probabilidade a uma subida de 25 pontos. Klaas Knot, presidente do banco central neerlandês, avisa que podem estar iludidos.

Numa entrevista à ‘Bloomberg’ em Amesterdão, Knot projetou uma “decisão renhida” na reunião de 14 de setembro, sinalizando um debate aceso entre as fações mais agressivas, sobretudo dos países mais a Norte, e mais conservadoras, como o governador do Banco de Portugal e os seus homólogos do Sul da Europa.

“Os mercados devem estar a atravessar o tipo de dificuldades com que nós nos debateremos na próxima semana”, reconheceu. Knot junta-se assim aos governadores dos bancos centrais alemão, austríaco, belga e lituano na manifestação pública a favor de nova subida de juros.

Recorde-se que o BCE subiu taxas nove vezes consecutivas, levando os juros de referência de -0,5% a 0% para 3,75% a 4,25% em pouco mais de um ano. O debate em torno da decisão de setembro tem-se adensado depois de uma série de dados macro negativos, com uma parte considerável dos analistas, decisores e investidores preocupados com os efeitos cumulativos da escalada de juros na atividade.